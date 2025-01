Sexta-feira, 17/01/2025 Divulgação Férias que não acabam: onde passear com as crianças no fim de semana Glau Gasparetto Com a turminha ainda curtindo os últimos dias longe das salas de aula, muitos pais já não têm mais ideias para entreter os filhos. Sorte é que, mesmo com as férias caminhando para a fase final, a cidade oferece várias opções para tirar a molecada de casa. Boa parte delas é gratuita e permite que os pequenos se entretenham junto com toda a família. Isso sem contar que há alternativas para a garotada gastar energia em espaços variados — de shoppings a museus — com programação diária, intensificada nos fins de semana. Listamos algumas opções para quem quer aproveitar o que anda rolando em São Paulo ao lado da garotada. Já para os adultos sem acompanhantes mirins, tem dicas de exposição, teatro e até agito pré-carnaval. Publicidade Divulgação Para crianças e adolescentes O Museu do Futebol está com programação gratuita para crianças e adolescentes. No "Com a Bola Toda", para os mais velhos, há atividades esportivas diárias de basquete, futebol, futebol de 5 e voleibol, das 10h às 17h. Já o "Férias no Museu", para os pequeninos, inclui brincadeiras como obstáculos de parkour e atividades culturais e educativas. Neste sábado (18), às 15h, tem contação de histórias. Vai lá: Pça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações Divulgação Aulas de circo Nesta sexta (17) e sábado tem aulas de circo gratuitas para a garotada, das 12h às 18h, no piso térreo do Shopping Penha. A programação é voltada para crianças de 3 a 12 anos e inclui ensinamentos de malabarismo, alongamento, acrobacias e treinamento básico de cambalhota, estrela e parada de mão. Domingo tem o espetáculo circense Palhaçaria, às 15h, na Praça de Alimentação. Vai lá: R. Dr. João Ribeiro, 304, Penha. Mais informações Divulgação Lambe-lambe e pandeiros Neste sábado, a Cia. Fuxico de Teatro apresenta o "Teatro Lambe Lambe", no Museu da Língua Portuguesa, das 11h às 13h. Espiando por um buraquinho, as crianças vão assistir a narrativas dentro de uma caixa. Às 14h, a companhia Cris Barulins assume pandeiros, pandeirolas e pandeirões no show "Pandeirodê", apresentando músicas autorais e cantigas populares infantis A programação é gratuita. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Centro. Mais informações Divulgação Show de youtubers Os irmãos famosos do YouTube, Maria Clara e JP, promovem o show "Brincar e Imaginar". Inédito em São Paulo, o espetáculo acontece no Espaço Unimed neste domingo. No palco, os bonecos que representam os irmãos se apresentam em cenário lúdico e iluminação cênica, sempre ao som dos hits do canal. Ingressos a partir de R$ 60 e início marcado para às 15h. Vai lá: R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Mais informações Divulgação Encontro com princesas O Shopping West Plaza é palco para o "Chá das Princesas" neste sábado e domingo. Em ambiente temático, as crianças vão se encontrar com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela. Após a apresentação musical, as princesas conduzem uma cerimônia de coroação. O evento inclui lanchinho e momento para fotos. Ingressos a partir de R$ 60. Sessões às 14h, 16h e 18h. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações Divulgação Brincadeiras no shopping Atividade gratuita no Shopping Santa Cruz, nesta sexta (17) e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h, é o Clubinho do Santa. Voltado para crianças de até 7 anos, o espaço conta com piscina de bolinhas, área de desenho, área de tevê e videogame para jogos, oficinas interativas e boliche. Não é necessário agendamento. Vai lá: Domingos de Morais, 2564, Vila Mariana. Mais informações VALE A PENA Divulgação A vida de Senna O Shopping Lar Center está recebendo a exposição interativa e imersiva ?Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos!?. As dez estações exploram memórias de infância, a paixão pela velocidade e outros hobbies, além do começo no kart e a experiência na Inglaterra. Nesta sexta (17), das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 14h às 20h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Av. Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme. Mais informações Divulgação Dercy no palco "Nasci pra ser Dercy", monólogo premiado com Grace Gianoukas, está de volta à cidade, no Teatro UOL. Na peça, a atriz Vera faz um teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme, mas não esconde sua revolta contra o roteiro carregado de estereótipos. Ingressos a partir de R$ 60. Sessões nesta sexta (17), às 20h; sábado, às 18h e às 20h, e domingo, às 18. Vai lá: Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. Mais informações Publicidade Divulgação Carnavaranda Em clima de verão e (já) carnaval, o Varanda Estaiada abre a agenda especial de pré-folia neste domingo (19). No palco, a baiana Banda Eva divide o palco com a escola de samba paulistana Vai-Vai, a partir das 14h. A programação ainda inclui apresentação do cantor sertanejo Lucas Villar. Ingressos a partir de R$ 120. Vai lá: Av. Magalhães de Castro, 6118 - Jardim Panorama. Mais informações Valmyr Ferreira Sessões audiovisuais O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) exibe neste fim de semana o segundo ato da "Trilogia Matriarcas", com o "Mãe Baiana". A exibição do filme é gratuita e aborda a complexidade do pós-morte e da memória afetiva, na relação entre a avó Leda e a neta Cecília, que enfrentam o luto de maneiras distintas. Sessões de hora em hora, das 9h às 20h hoje e domingo e das 9h às 18h neste sábado. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações AO AR LIVRE Reprodução Praia no Anhangabaú O projeto Sesc Verão 2025 montou uma "praia" no centro da cidade, sob o Viaduto do Chá. O destaque é a quadra de areia para práticas gratuitas, como vôlei de praia, beach tênis e futevôlei. Há, ainda, treinos funcionais, atividades culturais e apresentações de música. Diariamente, às 17h, tem Lambaeróbica dentro das opções de aulas abertas. A arena funciona das 10h às 18h. Vai lá: Vale do Anhangabaú, s/n, Centro. Mais informações Ricardo Cyrillo/Divulgação No alto de São Paulo Para quem busca um lado diferente da cidade, a Roda Rico é um passeio que oferece um visual de 360 graus para boa parte da região oeste. Tudo fica mais bonito ao entardecer e no topo dos cerca 90 metros da roda-gigante. Ingressos a partir de R$ 39,99. Até o fim do mês, crianças de até 12 anos, acompanhadas por adultos pagantes, têm entrada gratuita. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1365. Parque Cândido Portinari, Vila Hamburguesa. Divulgação/ Disney MMA - Meu Melhor Amigo O drama tem Marcos Mion como o personagem principal. Ele é Max Machadada, campeão de MMA no fim de carreira. Quando descobre que é pai de um garoto autista de 8 anos, percebe que precisa enfrentar vários desafios: compreender e conquistar o filho, ressignificar valores e se preparar para a maior luta que vai enfrentar. Ingresso e sessões Divulgação Aqui Toda a trama se passa em um único lugar, a sala de uma casa, que emoldura histórias ao longo do tempo. O filme traz Tom Hanks e Robin Wright no papel dos protagonistas Richard e Margaret e acompanha diferentes famílias através de gerações, todas conectadas pelo mesmo espaço. O drama aborda amores, perdas, memórias, alegrias e bastante emoção. Ingresso e sessões