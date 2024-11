Divulgação Fim de semana tem árvore de Natal gigante, zoo à noite e mais atrações Glau Gasparetto A programação do fim de semana não poderia refletir mais o lado cultural de São Paulo, com opções para todos os gostos e interesses. Exposições, musicais, espetáculos de teatro, feiras temáticas, eventos natalinos são só algumas das alternativas para quem quer curtir a cidade. Para quem está contando os dias para o Natal e faz questão de curtir tudo o que remete ao período, tem a inauguração oficial da árvore do Parque Villa-Lobos, uma das mais altas da cidade, além do musical especial "A Bela e a Fera" em clima natalino. Explorando a diversidade étnica da capital, vai acontecer um festival de rua coreano, com muita comida — em especial, o kimchi — e manifestações artísticas. Na mesma linha, a capital recebe o encontro latino-americano de dança, reunindo mais de 100 artistas de 11 países. O roteiro de Nossa para este fim de semana inclui ainda passeio noturno pelo zoo e muito mais, confira: Divulgação/Prefeitura de São Paulo Em clima de Natal Amanhã à noite, a árvore de Natal do Parque Villa-Lobos será acesa pela primeira vez. Neste ano, são cerca de 55m de altura, 210 mil pontos de led e mais de 70 adereços luminosos. A inauguração, às 19 horas, terá show com Luciana Mello e Jair Oliveira. Papai Noel chegará ao local em caravana iluminada. Entrada gratuita. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Divulgação A Bela e a Fera - Especial Natal A releitura e versão natalina do clássico "A Bela e a Fera" chega ao Teatro Procópio Ferreira e promete uma superprodução musical, com magia, humor, números circenses e efeitos especiais - como o trenó do Papai Noel voando sobre a plateia. Tem sessão amanhã, às 16h30, e domingo, às 15h e 16h30. Ingressos a partir de R$ 50. Rua Augusta, 2.823, Cerqueira César. Divulgação O retorno de Peter Pan O musical da Broadway está de volta ao Teatro Liberdade com as aventuras da Terra do Nunca. Em sua última temporada, a produção premiada narra as histórias do menino que se recusa a crescer, em versão adaptada, com Mateus Ribeiro e Saulo Vasconcelos no elenco. Sessões previstas para hoje (20h), amanhã (16h e 20h30) e domingo (16h). Ingressos a partir de R$ 25. Rua São Joaquim, 129, Liberdade Divulgação Dança latino-americana São Paulo está recebendo a 11ª edição do "Dança à Deriva", encontro latino-americano de dança, performance e ativismo, que movimenta o Complexo Cultural Funarte SP. Este fim de semana prevê uma série de apresentações, com artistas de cinco dos onze países participantes. Hoje, a programação começa às 19h30. Ingresso solidário ou pague quanto puder. Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Divulgação Por Elas Este é o último fim de semana para conferir o musical "Por Elas", que celebra a força feminina com vozes icônicas de cantoras como Whitney Houston e Marisa Monte. No palco do Teatro Nair Bello, cinco mulheres exploram o repertório que passeia pelos grandes sucessos das homenageadas. Hoje a sessão acontece às 20h e, amanhã e domingo, às 16h. Ingressos a partir de R$ 60. Rua Frei Caneca, 569, 3º piso, Consolação. Divulgação Viagem ao Centro da Terra No Farol Santander, a exposição "Viagem ao Centro da Terra", de Denise Milan, é um convite para o público a uma experiência que leva ao mundo subterrâneo. Rochas, cristais, minérios e espelhos são apresentados numa metáfora à busca do ser humano pelo autoconhecimento. Aberta de terça a domingo, das 9h às 20h. Ingressos a partir de R$ 20. Rua João Brícola, 24, Centro. Divulgação Caipiras na cultura paulista A Pinacoteca abre amanhã a mostra "Caipiras: das derrubadas à saudade", com obras de Almeida Júnior e outros artistas, explorando a construção da figura do caipira e sua relação com o ambiente e a cultura paulista. A exposição pode ser conferida das 10h às 18h, no Edifício Pina Luz. Ingressos gratuitos aos sábados e, nos demais dias, a partir de R$ 15. Praça da Luz, 2 ? Bom Retiro. Divulgação Comédia sobre casamento Estreia amanhã, no Teatro Bibi Ferreira, a comédia romântica que retrata as descobertas hilárias de Ana e Cris que, apaixonados, decidem viver juntos. A peça "Casei, e Agora?" promete muitas risadas no enredo que explora as aventuras a dois em um casamento. Sessões aos sábados, às 19h, em curta temporada. Ingressos a partir de R$ 52,20. Av. Brigadeiro Luís Antônio 931, Bela Vista. AO AR LIVRE Divulgação Zoo à noite Amanhã tem visitação noturna no Zoológico de São Paulo. A 'Noite Animal' é a chance de conhecer os hábitos notívagos de bichos mais ativos após o escurecer. O trajeto demarcado tem cerca de 2,5 km e inclui observação de diferentes felinos, lobo-guará, corujas e serpentes, entre outros. A visitação começa às 18h30. Ingressos a R$ 69,90. Crianças menores de 2 anos não pagam. Divulgação Festival de Kimchi A tradicional Feira do Bom Retiro ganha edição especial amanhã e em endereço diferente. Das 10h às 18h, a praça em frente ao metrô Tiradentes será palco para o 'Festival de Kimchi', com várias barracas de comida e bebida coreana, produtos de k-pop e k-drama, shows de dança, música e exposição sobre Kimchi, num mix de experiências culturais e gastronômicas. Acesso gratuito ao evento. Praça Coronel Fernando Prestes. COM CRIANÇAS Divulgação Descobrindo a natureza no MIS Com entrada gratuita, a Maratona Infantil do MIS deste mês explora o tema "Descobrindo a Natureza" e acontece no domingo. A programação inclui oficinas de massinha, colagem e produção de tintas naturais, pintura de seixos, horta em família, intervenções circenses, exposição de espécies e o espetáculo 'Bichos do Brasil', entre outras atividades. Das 10h às 17h. Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Divulgação Para ninguém ficar parado A dupla Tiquequê, formada por Diana Tatit e Wem, apresenta domingo, no Teatro Bradesco, "Bailamos", sessões extras do novo show que une música, dança e criatividade. Com percussão corporal e coreografias, o sétimo espetáculo de Tiquetê traz novas composições, numa fusão de música e linguagem cênica. Às 11h, 14h e 17h, com ingressos a partir de R$ 36. Rua Palestra Itália, 500, 3º piso do Bourbon Shopping, Perdizes. BATE-VOLTA Divulgação Diversão "magika" O Hopi Hari já vive o clima de "Natal Magiko", com atrações para celebrar a data mais especial do ano e os 25 anos do parque. Espetáculos diários como "Magia de Sonhar" (às 18h) e a Parada de Natal (às 19h) prometem encantar o público de todas as idades. Os ingressos custam a partir de R$ 129 - crianças até 12 anos não pagam. Rod. dos Bandeirantes, Km 72, Vinhedo. Divulgação Xande e orquestra grátis No domingo, em Campinas, Xande de Pilares se junta à Orquestra Sinfônica Municipal em um show gratuito. Sob regência do maestro Carlos Prazeres, o repertório inclui músicas do último trabalho do vencedor do Grammy Latino, além de obras eruditas apresentadas pelo grupo de musicistas. A abertura das apresentações é do Samba do Cosme. Às 17h. Praça Arautos da Paz, Vila Nogueira, Campinas. CINEMA Divulgação Wicked Bem antes de Dorothy e do Mágico de Oz encantarem o público, Wicked chega às telonas para contar a história de Elphaba e Glinda, a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste. Inspirado no musical de mesmo nome da Broadway, o filme mostra a inesperada amizade entre as duas e como as diferenças delas traçam o rumo de cada uma no mundo de Oz. Com Ariana Grande e Cynthia Erivo. Divulgação Venom: A Última Rodada No desfecho da trilogia de um dos personagens mais complexos da Marvel, Eddie Brock e Venom estão em fuga, perseguidos por alienígenas e humanos. Pressionados, enfrentam escolhas que mudarão as vidas e a parceria deles. O filme promete ação e desafios que testam a ligação e um final épico para a jornada dos dois. Tom Hardy, Juno Temple e Chiwetel Ejiofor estão no elenco.