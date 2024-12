Getty Images Feirinhas de Natal, CCXP e festa na Paulista agitam o fim de semana O fim de semana está repleto de atrações em São Paulo! A CCXP, um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, promete lotar o São Paulo Expo com uma maratona de entretenimento nos seus 115 mil metros quadrados. Não está disposto a encarar a multidão de cosplays, fãs e cia? Você pode escolher outras opções, como as muitas feirinhas de Natal que movimentam a cidade, um passeio mais relax pela Paulista, curtindo a programação pelos 133 anos da avenida ou ainda a exposição interativa sobre Bob Esponja, que recém-estreou. Confira a seleção de Nossa para o fim de semana. Publicidade FEIRINHAS DE NATAL Divulgação Bazar da Cidade A Casa Museu Ema Klabin recebe a edição especial do Bazar da Cidade, com produtos autorais e de ateliês de moda, decoração, design e gastronomia, sábado (7) e domingo (8). À tarde, tem jazz com o duo Shy no jardim projetado por Burle Marx. Durante o evento, o público pode visitar a casa museu e sua rica coleção de arte, além da exposição América Pré-Colombiana. Das 11h às 20h, gratuito. Vai lá: R. Portugal, 43, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Feira da Vila Também domingo (8) tem a tradicional Feira Noel da Vila Madalena, que acontece há 20 anos no bairro. A feira reúne expositores e terá shows ao vivo, gastronomia e atividades para a família. Artesãos vão apresentar suas criações artísticas, com pinturas, esculturas e cerâmicas, acessórios, moda, decoração e enfeites. Das 9h às 19h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Fradique Coutinho, esquina com Wisard, Vila Madalena (próximo ao metrô Fradique Coutinho). Mais informações Divulgação Sabor Nacional A Cinemateca Brasileira sedia, mais uma vez, a Feira Sabor Nacional, que reúne mais de 100 pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários. Desta vez, o foco é em produtos pensados para esta época do ano. Além disso, restaurantes variados ocupam a praça de alimentação. Tem ainda oficina infantil, música ao vivo e exibição gratuita de filmes. Ingressos a partir de R$ 6. Crianças até 10 anos não pagam. Sábado (7) e domingo (8), a partir das 10h. Vai lá: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações Divulgação Feira na Rosenbaum Com foco no design autoral e artesanato das cinco regiões brasileiras, neste fim de semana e no próximo tem a edição de fim de ano da Feira na Rosenbaum. No evento, poderão ser encontradas peças de mobiliário, moda, além objetos de decoração, gastronomia e produtos de bem-estar. Também é a chance de conferir obras do artista Agnaldo Pinho. Até o dia 15 de dezembro, das 11h às 20h. O evento é pet friendly. Vai lá: R. Augusta, 2854, Cerqueira César. Mais informações Divulgação Volta ao Mundo A Catedral Ortodoxa Russa São Nicolau promove sua última feira Volta ao Mundo do ano Barracas com comidas típicas da Ucrânia, Rússia, Sérvia, Síria, Romênia e Alemanha vão dividir espaço com expositores de artesanatos tradicionais, incluindo biscoitos decorados, bolsas, bonecas de pano, bijuterias e mais. O acesso é gratuito. Começa hoje (6) e vai até domingo (8), das 10h às 19h. Vai lá: R. Tamandaré, 710, Liberdade. Mais informações Divulgação Só veganos O bairro da Liberdade será o paraíso vegano no domingo (8), quando acontece mais uma edição da tradicional feira Vegnice. Cosméticos, ecobijoux, calçados, roupas e outras opções de presentes, gastronomia (pratos natalinos e típicos de diferentes países) e confeitaria estarão disponíveis para os frequentadores. A programação ainda inclui música ao vivo e vai das 12h às 20h, com entrada gratuita.Vai lá: R. Taguá, 304, Liberdade. Mais informações Divulgação ESPECIAL Todos os olhares para a CCXP São Paulo é o endereço certo de quem ama cultura pop. A cidade está recebendo mais uma edição da CCXP, atraindo gente de diferentes idades até domingo (8) ao São Paulo Expo. Novidades em primeira mão sobre séries e filmes nos concorridíssimos painéis, com astros daqui e de fora bem pertinho dos fãs, disputam a atenção com ativações de grandes marcas e instituições — no estande da Secretaria Estadual de Cultura, por exemplo, tem karaokê, games, apresentações de cosplay e desenho de mangás ao vivo. A área dedicada aos quadrinistas e a venda de itens colecionáveis (e até exclusivos) também são bem concorridas e não escapam das filas. Ainda há ingressos no site do evento, com preços que começam em R$ 220. Vai lá:

COM CRIANÇAS Divulgação Teatro para a família "Uma Boneca para Menitinha" retrata a vida de pessoas simples e seus afetos mais profundos, por meio da relação entre neta e avó. A peça teatral começa com o sonho da mais velha de dar uma boneca de porcelana à criança e passeia por elementos da cultura popular brasileira. Ingressos a partir de R$ 12. Até 12 anos, a entrada é gratuita. No Teatro Anchieta, do Sesc Consolação. Vai lá: R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Mais informações Divulgação Pequenos químicos O Laboratório de Química do Museu Catavento foi reinauguradocom visual mais moderno e experimentos novos. Tido como uma das atrações mais interativas, o espaço foi pensado para demonstrar conceitos científicos, como testes de chama. As experiências duram 30 minutos. De terça a domingo, das 9h às 17h, com ingressos a partir de R$ 9. Gratuito até os 7 anos e, às terças-feiras, para o público em geral. Vai lá: Av. Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II. Mais informações Divulgação Especial O mundo de Bob Esponja A Fenda do Biquíni está aberta para os fãs de todas as idades desbravarem o divertido mundo subaquático de Bob Esponja no MIS Experience. A exposição, dedicada à série que completa 25 anos, une diversão, interatividade e nostalgia em quase 1 mil m2. A montagem retrata o fundo do mar em ambientes que compõem a jornada multissensorial, desde a intervenção no teto que lembram ondas às músicas tranquilinhas, no estilo havaiano, que acompanham todo o trajeto. A exposição reúne mais de 80 itens, que mostram desde os bastidores da produção até réplicas instagramáveis dos cenários que aparecem na tevê. Também não faltam jogos, como a preparação de hambúrgueres no Siri Cascudo e a caça às águas-vivas no Campo de Águas-Vivas. "Bob Esponja: A Experiência" tem ingressos a partir de R$ 20, com entrada gratuita às terças-feiras, e pode ser visitada das 10h às 19h, de terça a domingo e, aos sábados, até as 20h. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações

VALE O PASSEIO Divulgação Aniversário da Paulista Para celebrar os 133 anos da avenida, o Paulista Cultural reúne 7 instituições tradicionais numa programação conjunta e gratuita, domingo (8). Com um intercâmbio de atividades, tem contação de história, oficinas de arte e fotografia, entre outros, contemplando os 2.700 metros que formam o corredor cultural. A Japan House, por exemplo, leva para o Sesc Paulista a dança do Dragão de Nagasaki, com mais de 100 kg e 20 metros de comprimento. Das 10h às 17h. Vai lá: Av. Paulista, do número 37 (Casa das Rosas) ao 2.224 (IMS Paulista). Acessos pelas estações Brigadeiro, Trianon-MASP e Consolação. Mais informações Divulgação Mercado Místico Checar como será o 2025 com oraculistas de diferentes segmentos é um dos atrativos do Mercado Místico que rola domingo (8), no Club Homs, com entrada gratuita. Leituras de tarô, borra de café, baralho cigano e búzios vão dividir espaço com mais de 110 expositores e seus produtos ligados a esoterismo, bem-estar, autocuidado, decoração e até moda. Haverá ainda palestras, com temas que vão de orixás a paranormalidade, vivências (meditação indiana, por exemplo) e apresentações de danças variadas. Das 10h às 20h. Vai lá: Av. Paulista, 785, Bela Vista. Mais informações Divulgação Ópera cômica Em sua última temporada de ópera do ano, o Theatro São Pedro abre as portas hoje (6) e domingo (8) para a ópera "O Conde Ory", do compositor italiano Gioachino Rossini. Inspirada em uma balada medieval, a comédia acompanha as aventuras do libertino Ory, famoso por suas conquistas, mas mal-sucedido nas tentativas de seduzir a condessa Adèle. Ingressos a partir de R$ 40, com classificação de 16 anos. Sessões às quartas e sextas, às 20h, e domingos, às 17h. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Mais informações Divulgação Marvel no Museu das Favelas O Museu das Favelas reabre as portas neste fim de semana em nova sede e uma das exposições disponíveis é "Marvel - O Poder é Nosso", numa parceria da Marvel no Brasil, Instituto Feira Preta e KondZilla. A mostra apresenta releituras de personagens negros da indústria de entretenimento, criadas por artistas pretos, indígenas e LGBTQIAPN+, durante o programa Afrolab Marvel O Poder é Nosso, que capacitou 60 participantes. Classificação 14 anos e a entrada é gratuita. De terça a domingo, das 10h às 18h. Vai lá: Largo Páteo do Colégio, 148, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Arte em bronze Com curadoria da antropóloga Lilia Schwarcz, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo recebe a exposição "Flávio Cerqueira - um escultor de significados". O artista, com obras em museus do país e no exterior, entrega esculturas figurativas em bronze e convida o público a completar as histórias de personagens tipicamente brasileiros. As esculturas ocupam todos os andares e o subsolo do prédio histórico. A entrada é gratuita e a mostra pode ser visitada a partir de sábado (7), das 9h às 20h. O CCBB não abre às terças-feiras. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Artista pernambucano Depois de cinco cidades e 100 mil visitantes, começa hoje (6) em São Paulo a exposição do artista visual pernambucano Jeff Alan, na Caixa Cultural São Paulo. "Comigo ninguém pode" reúne 40 obras, que retratam feições, texturas e tons retintos de personagens reais da periferia do Recife. A planta que nomeia a mostra aparece na exposição como forma de memória, proteção e um grito "de quem se levanta todo dia e vai pra batalha". Entrada gratuita, com visitação de terça a domingo, das 9h às 18h. Vai lá: Praça da Sé, 111, Centro. Mais informações Divulgação São Paulo do futuro O 23º andar do Farol Santander é palco da exposição "São Paulo 3024 - Arte Digital Imersiva", que transporta os visitantes para a cidade mil anos no futuro. A São Paulo futurística, moldada pelas decisões que tomamos hoje, explora como será habitar um espaço urbano equilibrado com o planeta. Tecnologia, inovação e arte são elementos que norteiam a mostra, aberta de terça a domingo, das 9h às 20h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: R. João Brícola, 24, Centro Mais informações Divulgação Mostra de moda O Itaú Cultural está recebendo a exposição "Artistas do Vestir: uma costura de afetos", encerrando seu calendário 2024 de grandes exposições. A mostra se estende pelos três andares e exibe em torno de 80 obras de 70 artistas Mais informações Publicidade CINEMA Divulgação O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim Ambientado 183 anos antes da trilogia original, a animação narra a luta de Helm Hammerhand, rei de Rohan, e da filha Hera contra Wulf, um lorde em busca de vingança. Eles são forçados a se refugiar na fortaleza de Hornburg, que mais tarde se tornaria conhecida como Abismo de Helm. Caberá a Hera comandar a resistência, numa tentativa desesperada de proteger seu povo. Ingressos Divulgação O Conde De Monte Cristo Após ser preso injustamente no dia de seu casamento por uma conspiração de amigos, Edmond Dantès passa 14 anos preso. Ele escapa, encontra um tesouro perdido e retorna à sociedade parisiense como o Conde de Monte Cristo, buscando vingança contra os que destruíram sua vida. Indicado ao Festival de Cannes 2024, trata-se de uma nova versão do romance clássico dos anos 1840. Ingressos Compartilhar essa edição