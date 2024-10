Divulgação De 'Friends' a 'Stranger Things', 6 exposições imersivas Usando recursos de tecnologia e cenografia para criar a sensação de transportar o público para dentro de paisagens diversas — de lugares famosos na literatura, na TV e no cinema até a obras de arte e de arquitetura notórias —, as mostras imersivas têm se espalhado pelo mundo. Em São Paulo há uma série delas em cartaz, e Nossa faz uma seleção que vai de "Friends" (estreando em breve) e "Stranger Things" a Notre Dame e missões espaciais. No fim de semana acontece também um tributo ao Queen à luz de velas no Theatro São Pedro, a abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira no MAM, roda de samba na Praça das Artes e estreia de musical do Ursinho Pooh para levar os pequenos. Programe-se! Stranger Things Para os fãs do universo dos anos 1980 retratado na produção, a ideia é fazer com que o público se sinta como um dos personagens, lutando no mundo invertido e participando de um estudo no laboratório de Hawkins. A mostra tem cenas inéditas, além de comidas e bebidas da série. De R$ 40 a R$ 100 . Vai lá: Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros.

Friends - The Experience Agora a volta é para os anos 1990, com exposição da série americana que segue conquistando novas gerações. A mostra chega em novembro na cidade, mas já está rolando venda de ingressos. Dá para tirar fotos em cenários emblemáticos como o Central Perk e a cozinha da Monica. Vai lá: Shopping Cidade de São Paulo - Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Missão Marte Em cartaz desde fevereiro, a mostra bilíngue reúne artefatos de missões espaciais como uma placa do foguete do programa Apollo e um acelerômetro de 1965, roupas dos astronautas e uma réplica do Perseverance, rover que está há mais de dois anos em Marte. Gratuito. Vai lá: Shopping West Plaza - Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca

Harry Potter - The Exhibition Após rodar algumas cidades do mundo, a exposição do universo de Harry Potter na Oca traz adereços e figurinos originais, instalações imersivas de cenários como o Castelo de Hogwarts e a Floresta Proibida em vinte ambientes com experiências visuais, sonoras, táteis e olfativas. De R$ 50 a R$ 170. Vai lá: Pq. Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 2. Notre Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral Em cartaz até dia 20 de outubro, a mostra de realidade aumentada passa pelos mais de 850 anos de história de um dos monumentos mais importantes da França, Patrimônio Mundial da Unesco, construído no século 12 e atualmente em processo de restauro após um incêndio em 2019. De R$ 10 a R$ 30. Vai lá: Galpão do MIS - R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca.

Luz AEterna - Ensaio sobre o sol A mostra reúne cinco grandes obras imersivas criadas por artistas brasileiros (na foto, trabalho do estúdio AYA) especialmente para o CCBB, tendo como tema o sol, usando projeções digitais e instalações interativas, com a ideia de produzir uma reflexão sobre meio ambiente de forma poética. Gratuito. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. NÃO PERCA

Candlelight: Tributo ao Queen No sábado (5) às 21h o Theatro São Pedro recebe concerto do Sexteto de Cordas Monte Cristo tocando clássicos do Queen à luz de velas, com músicas como "Radio Gaga", "Bohemian Rhapsody", "Love Of My Life", "A Kind of Magic" e "Crazy Little Thing Called Love" em versão instrumental. De R$ 65 a R$ 230. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda.

38° Panorama da Arte Brasileira no MAM A mostra que procura reunir representantes da arte nacional tem como mote nesta edição a experimentação e o risco, com trabalhos de 34 artistas de diversas partes do país, como Sallisa Rosa, Pjota, Mestre Nado, Gabriel Massan (foto) e José Adário dos Santos. Gratuito. Vai lá: Parque Ibirapuera, Portão 3 - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana. AO AR LIVRE

Samba da Elis na Praça das Artes Para abrir o fim de semana vale passar nesta sexta (4) a partir das 18h30 no Vão da Praça das Artes, na região central, para curtir o Samba da Elis dentro do projeto Samba de Sexta. O grupo foi criado em 2015 para fortalecer as mulheres no samba e se reúne todo terceiro domingo do mês na praça Elis Regina, no Butantã. Gratuito. Vai lá: Av. São João, 281, Sé.

Copa Sesc de Beach Tennis Para quem não dispensa um esporte no fim de semana, tem competição de beach tennis nas areias do Sesc Belenzinho no sábado (5), das 9h às 18h. Os campeões e vice-campeões de cada disputa estarão qualificados para disputar a fase Estadual da Copa Sesc, em dezembro em Bertioga. Gratuito. Vai lá: R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. COM CRIANÇAS

Ursinho Pooh - O Musical Estreia neste sábado (5) no Teatro Villa Lobos o musical do personagem da Disney, com um cenário que recria elementos da animação, como a árvore de mel e o Bosque dos Cem Acres. O espetáculo tem rodado o mundo após estrear em 2021 em Nova York. De R$ 21 a R$ 250. Vai lá: Shop. Villa Lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar, Alto de Pinheiros.

Disco é Brinquedo! Para tirar a criançada da tela e apresentar o universo dos discos de vinil: esse projeto da DJ Carlu promove uma vivência musical infantil explicando o funcionamento de um toca-discos, as faixas, a divisão lado a lado e a cultura das capas de álbuns. Sáb. (5) às 13h e às 14h30. Gratuito. Vai lá: Sesc 24 de Maio - R. 24 de Maio, 109, Centro. CINEMA

O Dia Que Te Conheci Comédia romântica nacional que tem sido elogiada pela crítica, o filme se passa em BH e mostra a história de Zeca e Luísa, que se encontram em meio à rotina corrida entre transporte público e trabalho longe de casa. Com Grace Passô e Renato Novaes, o longa é da produtora mineira de 'Marte Um' e tem direção de André Novais. Ingressos

Coringa - Delírio a Dois Sequência do filme de sucesso de 2019, a produção acompanha o delírio de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e a sua nova companheira, a Dra. Harleen Quinzel, a Arlequina, vivida pela cantora Lady Gaga, psiquiatra do hospital em que ele está internado. Juntos, eles vão explorar a mente de Fleck para entender como ele virou o Coringa. Ingressos