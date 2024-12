Divulgação Cinema, exposições, shows gratuitos e mais: o que fazer no último fim de semana do ano Glau Gasparetto O que não faltam são opções de festas na virada do ano em São Paulo, para todos os gostos, estilos e bolsos. Alguns valores são proibitivos para a maioria dos paulistanos e turistas que visitam a cidade nesta época, mas o mais famoso continua sendo a comemoração que acontece na Avenida Paulista e é gratuita. Neste ano, o tradicional evento, com palco montado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, será aberto às 16h30 de terça-feira (31). Às 17h a programação prevê música cristã com o grupo Renascer Praise e o cantor Thalles Roberto. Às 18h40 será a vez da sertaneja Roberta Miranda subir ao palco e, às 20h10, Gloria Groove é quem assume o espaço. A dupla Bruno e Marrone lidera a festa a partir das 22h30 e comanda a contagem regressiva para a virada do ano. Mc Livinho será o responsável pela sequência musical a partir de 1h, enquanto o cantor Junior Lima entra em cena às 3h10. A Escola de Samba Mocidade Alegre encerra o evento, com performance a partir das 4h10. Mas até terça-feira, tem tempo para outros passeios, como os que Nossa sugere a seguir. Publicidade Divulgação Trilhas clássicas Sexta (27) o Bourbon Street Music Club é palco para o grupo The Soundtrackers - Os Tocadores de Trilhas. O show é baseado em trilhas marcantes de cinema, dos anos 50 até hoje, e combina caracterização e projeções de filmes, além da performance ao vivo. A casa abre às 19h30 e o show está marcado para às 22h. Ingressos a partir de R$ 72,50 (mais taxas). Vai lá: R. dos Chanés, 127, Moema Mais informações Divulgação Exposição de cordéis O Museu da Língua Portuguesa está recebendo a mostra temporária "Vidas em Cordel", correalizada com o Museu da Pessoa, e apresenta histórias de vida contadas no estilo da literatura de cordel, de pessoas comuns a personalidades. Com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada nesta sexta (27), até domingo (29), no Saguão B, das 9h às 16h30. Após recesso pela virada de ano, o museu reabrirá as portas na quinta-feira (2). Vai lá: Praça da Luz, s/n, Centro. Mais informações Divulgação Batatinha frita... O Arcade Haus Santo Amaro acaba de inaugurar a sala "Batatinha Frita 1, 2, 3", que promete tanta tensão e adrenalina como na série de suspense inspiradora. O desafio dos jogadores é atravessar a sala desativando os pisos iluminados, mas só enquanto toca a música-tema. O preço dos ingressos começa em R$ 49 e a participação é liberada a partir de 8 anos. Sexta (27) e sábado (28), das 10h às 22h; domingo (29), das 10h às 20h; e segunda (30), das 14h às 22h. Vai lá: Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara Santo Antônio. Mais informações Divulgação Trajetória inspiradora Uma das mostras atuais (e gratuitas) do Itaú Cultural, a Ocupação Leda Maria Martins é dedicada à intelectual de 69 anos, poeta, teatróloga e crítica de arte, entre outras atuações. A exposição reúne mais de 140 peças, incluindo fotos, rascunhos e materiais de pesquisa que refletem sua trajetória. Sexta (27) e sábado (28), das 11h às 20h e, no domingo (29), até às 19h. O espaço fechará de segunda (30) a quarta-feira (1). Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Natal sem fim Ainda dá tempo (até dia 5, na verdade) de visitar o Bosque iluminado ao redor do lago e as Estações da alegria, no Parque Ibirapuera. Além da iluminação especial, simulando uma floresta mágica, há atividades gratuitas para crianças de 3 a 12 anos, com escorregadores, balanços, pontes e túnel de luz, entre outras. O Ibirapuera só terá horário reduzido na véspera do Ano-Novo (31), operando das 5h às 18h, e quarta-feira (1º), das 8h às 22h. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Mais informações Divulgação Brinquedos e zoo Além do fim de semana, como já é praxe, o Animália Park terá dia extra de funcionamento na última semana do ano. A área de 350 metros quadrados reúne reserva animal, aviário e parque de diversão indoor, com 17 brinquedos. Sexta (27) e segunda (30) o parque vai funcionar das 9h às 18h, e sábado (28) e domingo (29), das 9h às 19h30. Ingressos custam a partir de R$ 100. Crianças até 2 anos não pagam.Vai lá: Estrada do Furquim, 1490, Chácara Santa Maria, Cotia (SP). Mais informações CINEMA Laura Campanella O Auto da Compadecida 2 Para alegria dos fãs, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) estão de volta, depois de um hiato de 24 anos desde o primeiro filme - 20 anos, na história que chega às telonas. João Grilo reaparece em Taperoá e é recebido como celebridade, já que todos acreditavam que ele havia morrido. Disputado como cabo eleitoral, ele se junta ao amigo para tentar mais um golpe. Ingressos Divulgação Sonic 3 O live-action reúne o ouriço que dá nome à série de videogames, Sonic, o guerreiro Knuckles e a raposa Tails para enfrentarem o poderoso adversário Shadow, vilão com poderes que eles não tinham encarado até então. Ação, aventura e comédia se misturam na produção protagonizada pela equipe, encerrando a trilogia lançada quatro anos atrás. Ingressos Divulgação Navegue sem anúncios Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. 