6 passeios para ficar o dia na rua: de 'esquenta' olímpico a arraiá Se você é daquelas pessoas que gostam de aproveitar o fim de semana para passar o dia todinho na rua, voltando esgotada (mas feliz) para casa, a cidade tem ótimas opções de passeios nestes sábado e domingo, incluindo música, gastronomia e atividades para crianças — algumas vezes, tudo em um mesmo lugar. A edição desta semana destaca eventos bons para chegar cedo e ir embora tarde: tem "esquenta" olímpico com shows e atividades esportivas no Parque Villa-Lobos; tem festival gastronômico no Ibirapuera com comida de rua e apresentações de jazz; e tem até arraiá com brincadeiras e show de forró. Confira essas e mais atrações e se programe! Festival Olímpico De 20 de julho a 11 de agosto o Parque Villa-Lobos tem programação especial dos Jogos Olímpicos, com transmissões, conversas sobre esporte com atletas e shows. Neste fim de semana, tem Toni Garrido e Vitor Kley no sáb. (gratuito) e Diogo Nogueira no dom. (a partir de R$20). Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Smorgasburg O festival de gastronomia criativa nascido em Nova York rola desde 2019 no Brasil e, neste fim de semana, reúne comida de rua de várias partes do mundo (da empanada ao acarajé, passando pelo hambúrguer) e música no Obelisco do Ibirapuera, com shows de jazz e DJs. Gratuito. Av. Pedro Álvares Cabral, S/N, Vila Mariana. Arraiá no Museu Corrida de saco, aula de forró, quadrilha, dança das cadeiras, carrinhos de milho, pipoca, churros e show do Forró das Minas estão na programação do arraiá que o Museu da Imigração preparou para este sábado, das 12h às 18h, no jardim do casarão na Mooca. Gratuito. R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca. Anime Friends São vinte anos do evento de cultura pop asiática, com concursos de cosplay, painéis com figuras notórias da cena e apresentações musicais. Neste ano, o ator Vincent Martella (o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris"), dublador de diversas animações, é um dos convidados. A partir de R$ 140. Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Flipop O festival de literatura para jovens discute representatividade e leitura na adolescência com palestras, bate-papos e venda de livros durante todo o fim de semana no Sesc 14 Bis. O destaque é uma conversa com as autoras ucranianas-russas Katerina Silvánova e Elena Malíssova ('Verão de Lenço Vermelho', sucesso no TikTok) que participam online. Gratuito. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. Ocupação Naná Vasconcelos A nova ocupação do Itaú Cultural homenageia o músico inovador pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016), com uma imersão em sua trajetória por meio de quase 100 itens, entre fotos, documentos e objetos, destacando parcerias como com Gil, e instrumentos como o berimbau construído em 1967 por ele. Gratuito. Av. Paulista, 149, Bela Vista. AO AR LIVRE Festa Raio Laser no Edifício Martinelli Desde o início do ano, o edifício centenário - reaberto para visitação - tem recebido festas no topo do prédio, atraindo gente para dançar e curtir a vista. Nesse sábado à tarde a programação é boa para quem gosta do mix de batidas eletrônicas e ritmos brasileiros, com as DJs Mari Rossi e Mary Olivetti, e o duo Frisante. R. São Bento, 405, Centro. Berço do Samba de São Mateus na Praça das Artes O projeto Samba de Sexta, que leva rodas tradicionais para tocar no vão da Praça das Artes, recebe nesta edição o Berço do Samba de São Mateus, nascido há quase 30 anos na zona leste paulistana, formado por ex-integrantes do Quinteto em Preto e Branco. Gratuito, às 18h30. Av. São João, 281, Centro. COM CRIANÇAS Peças gratuitas no Teatro Sérgio Cardoso Desde maio, um projeto de formação de público rola no teatro do Bixiga com peças infantis gratuitas. Neste domingo às 11h, o grupo Pequeno Teatro do Mundo apresenta a ópera de marionetes 'Onheama', que conta a história de um jovem guerreiro indígena em busca de resgatar o sol, que foi engolido por uma onça. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Samba de Coco no Sesc Interlagos Difundir a cultura tradicional brasileira é o objetivo do grupo Quebrada de Raiz, que se apresenta com o mestre pernambucano Liu Dias ao ar livre, de graça, na manhã de domingo na praça Pau-Brasil, no Sesc Interlagos. Boa oportunidade de mostrar o samba de coco, tradição nordestina, aos pequenos. Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial. NÃO PERCA Funkeiros Cults Recriações de pinturas clássicas a partir da estética do funk estão na mostra organizada pelo coletivo do bairro Compensa, na periferia de Manaus, criador da página que dá nome à exposição e é hit na internet quebrando estereótipos sobre o funk e a juventude periférica. Gratuito. Museu das Favelas - Rua Guaianases, 1024, Campos Elíseos. Cine Concerto Barravento O projeto que sonoriza sessões de cinema tem exibição de um clássico do audiovisual brasileiro, 'Barravento', filme de 1961 de Glauber Rocha, com trilha ao vivo da Batucada Tamarindo, grupo com forte marcação percussiva e influências afro-brasileiras. No sábado e domingo às 20h no Sesc Consolação, gratuito. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. CINEMA MaXXXine Ficção ambientada nos anos 1980 protagonizada por Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys (de novelas como "Vale Tudo"), que vive uma jovem atriz de filmes adultos que aspira o estrelato. O longa encerra a trilogia X, do diretor Ti West, que tem "A Marca da Morte" e "Pearl", de 2022, todos com Goth, nome quente do universo do terror atual. Caminhos Cruzados O drama reflete sobre preconceito e relações familiares acompanhando a jornada de uma professora de história da Geórgia que vai em busca da sobrinha Teckla, uma mulher trans, em Istambul, em uma viagem transformadora ao lado de seu jovem vizinho. Dirigido por Levan Akin ("E Então Nós Dançamos", representante oficial da Suécia no Oscar 2019).