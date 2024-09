'Nunca fui, mas não gostei': haters viraram dor de cabeça para restaurantes Em uma publicação recente em seu Instagram, o famoso chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, em São Paulo, resolveu reunir algumas avaliações que o restaurante recebe no Google. Entre o cômico e o non-sense ("eu nunca fui neste lugar", dizia um), os reviews, avaliados sempre com uma estrela, expunham a sanha hater de muitos clientes que correm nas redes para avaliar como péssimo alguma experiência que não correu como eles previam. Veja o texto completo de Rafael Tonon