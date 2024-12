Maior defensor mundial das baleias é solto após cinco meses preso Na manhã de hoje, o Ministério da Justiça da Groenlândia decidiu negar o pedido de extradição, feito pelo Japão, do ativista ambiental canadense Paul Watson, considerado o maior defensor mundial das baleias, que estava preso em uma penitenciária de Nuuk há cinco meses, aguardando uma decisão. O argumento foi que o Japão não apresentou informações sobre se o tempo que Watson já passou na prisão na Groenlândia seria abatido da eventual pena que ele teria naquele país, embora isso possa ter sido um simples subterfugio para negar a extradição do ativista, já que o motivo da sua prisão sempre foi questionável. Veja o texto completo de Histórias do Mar