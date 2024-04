Não é só o Brasil: Canadá atrasa obras de vila devastada por caos climático

Que lugar é esse?

Rio Fraser, no inverno Imagem: Getty Images

Edward Bulwer-Lytton foi um escritor de sucesso e influência no século 19. Ele cunhou algumas frases famosas da literatura inglesa, como "a caneta é mais poderosa do que a espada", e escreveu uma das aberturas de livro mais conhecidas do mundo.

"It was a dark and stormy night" ("Era uma noite escura e tempestuosa"), de "Paul Clifford" (1830), ficou tão manjada que virou um clichê, repetido, ironicamente ou não, em tudo que é mídia. De maneira geral, o tempo não fez bem à obra de Bulwer-Lytton, e desde os anos 1980 existe até um prêmio com o nome do escritor dedicado "às melhores piores coisas que você vai ler hoje".

Além de autor de romances, Bulwer-Lytton foi um barão e político britânico poderoso. Em 1858, tornou-se secretário de Estado para as colônias. Naquele mesmo ano, a Colúmbia Britânica foi oficializada como colônia (o Canadá ainda não era um território unificado). Então, Bulwer-Lytton acabou recebendo as devidas homenagens de sempre.

Lytton, o vilarejo, desde então tirou proveito de sua localização, em meio a grandes rotas de transporte, fossem hidrovia, ferrovias ou rodovias. Mas a construção de uma nova estrada na década de 1980 que passa por outra parte da província deixou Lytton mais isolada. Assim, o turismo ganhou mais importância na economia local.