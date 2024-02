Nos mares dos piratas e rebeldes houtis, fenômeno raro deixa a água neon

É muito difícil de intuir. Mas, só para colocar em contexto, isso é cerca de dez vezes mais do que a quantidade de bactérias estimadas, em média, para as camadas mais superficiais dos oceanos — no mundo todo

Ou seja, é algo pra lá de extraordinário, que ainda precisa trazer mais informações (e respostas). Não deve demorar. Com o auxílio das imagens de satélites, cientistas poderão zarpar de algum ponto da costa do Índico para chegar a tempo e estudar o fenômeno in loco.

Tomara que sem interferências de piratas somalis nem de mísseis houtis.

