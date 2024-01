Em 2001, um sistema de sucção foi instalado no lago para retirar o dióxido de carbono excedente e evitar novas tragédias. Esta reportagem de 2016 da rede Al-Jazeera mostra a situação no local:

Os perigos agora são conhecidos e a ciência os enfrenta. A situação está controlada, garantem as autoridades. Mas o medo não se dissipou.

E se algo do tipo acontecesse no Kivu, um dos grandes lagos africanos, com uma área cerca de 1,8 mil vezes maior que a do Nyos, localizado em uma região muito mais povoada, na fronteira da República Democrática do Congo com Ruanda?

A cada milênio, esse lago, com doses consideráveis de gás carbônico, tem um histórico de levar diversas espécies à extinção. Se algo como o que rolou no Nyos acontecesse no Kivu, milhões poderiam morrer. Isso em uma das regiões mais tensas e negligenciadas do mundo há décadas.