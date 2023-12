Um desses territórios da Austrália é Lorde Howe, um arquipélago de ilhas vulcânicas cuja população gira em torno de 400 almas. Não há sinais de que povos polinésios tenham ocupado essas ilhas de alguma forma no passado, então temos aqui um caso em que podemos usar o verbo "descobrir" numa boa, sem asterisco, nota de rodapé ou culpa "eurocatólica".

Pois foram os ingleses que descobriram essas ilhas no século 18. Deram a elas o nome de um ilustre compatriota.

Richard Howe era o Primeiro Lorde do Almirantado, o comandante da marinha britânica, quando as ilhas foram descobertas, em 1788. Quem decidiu homenagear lorde Howe foi o capitão de um navio que transportava presidiários de Sydney, algo comum naquela época (toda a Nova Gales do Sul, onde fica Sydney, era uma colônia penal dos ingleses).

Henry Lidgbird Ball era o nome dele. Batizou o arquipélago com o nome do comandante supremo, numa providencial e bastante comum puxada de saco, mas garantiu para si a homenagem na ilha mais impressionante do conjunto, uma agulha vulcânica de 572 metros de altura que passou a ser chamada de Pirâmide de Ball.