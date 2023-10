32º16'N, 64º52'O

Ponte Somerset

Sandys, Bermudas (território britânico ultramarino)



Dependendo do tamanho das suas pernas, em um passo você já a atravessou. Com apenas 56 centímetros, ela é tida como a menor ponte levadiça do mundo -- pelo menos até que o "Guinness" ou alguma outra instituição conteste a afirmação.

O espaço basta para a passagem do mastro de um veleiro pequeno. Parece um capricho pitoresco, mas essa ponte já teve sua importância, e hoje é um dos marcos mais queridos das Bermudas, território britânico localizado a leste do estado americano da Carolina do Sul.

A parte de fato levadiça integra uma ponte um pouco maior — mas não muito — que conecta a Ilha Somerset à ilha principal do arquipélago. Uma simples melhoria que significou uma economia de três horas de viagem para os residentes.