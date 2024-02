Tem frutos do mar na sobremesa: que tal sorvete de ostra ou bolo com peixe?

Receita do restaurante Noma seque a tendência de uso de peixes e frutos do mar em sobremesas Imagem: Rafael Tonon/UOL

Congelado em moldes de ostras de silicone, é por fim decorado com 18 tintas comestíveis, feitas a partir de coisas como plâncton e carvão, e é finalizado com vinagre de ostra: é doce na medida, e tem um certo gosto de mar.

Não é, aliás, a única sobremesa do cardápio feita com ingredientes marítimos. Tampouco é o único restaurante do mundo a apostar em peixes e mariscos, algas e crustáceos, para servir na última parte do jantar.

Nos últimos tempos, se tornou curiosamente comum chefs verem no mar mais do que potencial para entradas e pratos principais: de Singapura a Berlim, de Santiago (no Chile) ao Porto, as sobremesas já têm gosto de maresia.

No cardápio do Noma, outras sobremesas também fazem referência às ostras e outros frutos do mar Imagem: Divulgação

E não se trata só do caviar, as ovas do esturjão que, de repente, se popularizaram pelo planeta (de chicken wings a versões libidinosas de sorvetes e mousses de chocolate coroados com as pequenas esferas negras e salgadas).