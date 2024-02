Por que é patética a ideia de que preferiremos não cozinhar mais em casa

Com uma cenoura numa mão e uma faca bem afiada na outra, tivemos o suficiente para conclamar uma das maiores revoluções que podemos empreender do ponto de vista individual: a do ato de cozinhar.

Se foi justamente ele que transformou a nossa espécie (ajudando a melhorar o nosso cérebro), ressignificou nossa existência sobre a Terra e determinou nossa evolução, preparar a nossa própria comida teve e tem um impacto enorme na nossa vida.

E não valorizá-lo é uma falta de respeito com nossos ancestrais do Paleolítico que se esforçaram tanto para conseguir esmagar raízes com as mãos, que lapidaram uma pedra para retirar as escamas de um simples peixe ou até aprenderam por séculos a dominar as chamas.

É virar as costas para o grande salto evolutivo que justamente essas ações nos relegaram como espécie. Só somos o que somos porque alguém lá atrás decidiu que era hora de processar a comida antes de metê-la na boca.

Cozinhar nos permitiu ingerir muito mais calorias em muito menos tempo, o que nos liberou para desenvolver outras atividades complexas que até então não podíamos como espécie.

Interpretar símbolos, desenvolver tecnologia e constituir a linguagem; viajar para outros lugares (e criar uma coisa que voa para isto), fundamentar a ciência, produzir arte por puro prazer — nada disso seria possível se não tivéssemos aprendido a cozinhar.