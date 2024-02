Dos quilos a mais ao corpo fitness, a obesidade polêmica do Rei Momo

Vitral com a figura do Momo, deus do sarcasmo e do delírio Imagem: Reprodução

Registros históricos dão conta que os primeiros reis Momos que surgiram na história viviam justamente na Grécia, desfilando em orgias dos séculos 5 e 4 a.C. O papel era designado a algum homem corpulento, que pudesse atrair o riso, fosse feliz e muito festeiro.

No caso, a obesidade do personagem era um símbolo de opulência. Longe dos padrões estéticos de hoje, os quilos a mais representavam fartura, grandeza e esplendor. Algo que foi mantido no decorrer do tempo.

No Carnaval brasileiro, a inspiração chegou primeiro ao Rio de Janeiro, quando jornalistas do "Jornal A Noite" decidiram personificar o Rei Momo em desfiles pelas ruas da cidade.

Escolheram o cronista Francisco de Moraes Cardoso para vestir uma roupa que havia do Theatro Municipal, encarnar o personagem e sair pelo Carnaval carioca com o anúncio de que o Rei Momo 1º e Único tinha desembarcado no Brasil.