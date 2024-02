Sopa na Mona Lisa, 'ovada' em políticos: como comida vira meio de protesto?

A mais nova vítima foi uma senhora de 521 anos. Duas ativistas climáticas entraram no Museu do Louvre, em Paris, e atiraram sopa no seu rosto. Mas alheia ao protesto, ela continuou imóvel em seu sorriso misterioso.

A senhora, no caso, é Mona Lisa, a mais famosa obra de Leonardo Da Vinci, e as ativistas, ao jogarem a sopa no vidro blindado que protege sua cara, pediam por um sistema alimentar mais sustentável fazendo coro com piquetes de agricultores que tomaram a França nos últimos dias.

"Qual é a coisa mais importante?", eles gritaram. E acrescentaram: