Em Medellín, os verdes montes que circundam a cidade também voltam a ver outras cores nas plantações, como é o caso do café, que por décadas deixou de ser cultivado ali, mesmo que a Colômbia sempre tenha sido uma potência na produção.

Em La Sierra, um bairro periférico no alto do Vale do Aburrá, a mil metros de altitude, 45 famílias se dedicam aos cafezais, tirando o sustento do que conseguem colher.

A região era governada por exércitos paramilitares e devastada por constantes conflitos territoriais, que a transformaram em uma das mais violentas de Medellín.

Dali hoje saem grãos de café especiais que vão parar nas xícaras de muitas cidades do mundo, da Europa aos EUA.

O cultivo de alimentos tem sido uma saída de muitas regiões de conflitos para tentar oferecer algum tipo de pacificação de territórios através da comida.

Pizzas do chef Franco Pepe são feitas de tomates plantados em áreas que eram da máfia Imagem: Reprodução

A paz pelo prato

É difícil, no mundo atual, pensar na produção de alimentos sem puxar um fio de problemáticas relacionadas a confrontos: por trás do que comemos há sempre desapropriações, interesses, embates, guerras, sangue.