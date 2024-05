Julgamento de acusados de causar naufrágio que matou 500 é negado na Grécia

Mas, de acordo com boa parte dos sobreviventes da tragédia, foi a própria embarcação da Guarda Costeira que causou o afundamento do barco dos imigrantes, ao rebocá-lo de forma inadequada.

Na ocasião, assustada com as dimensões da tragédia, as autoridades gregas tomaram uma decisão, no mínimo, controversa: prenderam e acusaram nove ocupantes do próprio barco - todos jovens egípcios, na faixa dos 20 anos de idade, que tentavam chegar à Europa para tentar uma nova vida - de serem os responsáveis por aquele transporte ilegal de pessoas, embora eles fossem simples vítimas.

Apesar dos protestos de entidades de direitos de humanos, o julgamento dos nove acusados foi marcado, e deveria ter ocorrido na manhã desta terça-feira (21), na cidade grega de Kalamata. Mas não aconteceu.

Antes de iniciar o julgamento, a juíza Eftichia Kontaratou decidiu acatar a recomendação do procurador público para que o caso não fosse julgado, já o naufrágio ocorreu fora das águas territoriais gregas - portanto, não caberia a um tribunal grego julgá-lo.

Além disso, a juíza destacou que a investigação sobre o naufrágio que vem sendo feita pelo Tribunal Naval da Grécia ainda está em curso, o que tornaria precipitada qualquer acusação.

Aplausos da plateia

A decisão do tribunal grego de não aceitar o julgamento dos nove egípcios foi saudada com aplausos pelos parentes dos acusados e representantes de entidades internacionais de direitos humanos, uma vez que ninguém acredita que eles sejam culpados de nada - e sim bodes expiatórios, vítimas de uma armadilha.