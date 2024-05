Tentativa de resgate do 'Titanic dos Alpes' em lago da Suíça fracassa

Mas, em 1933, ele afundado propositalmente no meio do lago, quando sua reforma se mostrou financeiramente inviável.

No ano passado, porém, dez anos após o Säntis ter sido localizado no fundo do lago, uma operação de resgate foi implantada, após a associação comandada por Paganini arrecadar quase 250 mil euros em doações.

Mas a operação falhou, em duas ocasiões.

Dois fracassos seguidos

A primeira foi no mês passado, quando técnicos especializados em resgate de barcos naufragados não conseguiram passar cintas por debaixo do casco do velho vapor, a fim de trazê-lo para a superfície.

Na ocasião, mais de 1 000 pessoas haviam até comprados ingressos para assistir a "volta à superfície" do Säntis, em barcos que acompanhariam a operação no meio do lago.