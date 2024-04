Tinha ouro do Brasil? Mistério do navio alemão 'auto-afundado' na 2ª Guerra

O capitão alemão mandou sua tripulação abrir todas as válvulas do casco e passar para os botes salva-vidas (que, mais tarde, seriam resgatados por um dos próprios cruzadores ingleses), antes que o navio afundasse com toda a sua carga - inclusive aquele suposto carregamento de ouro brasileiro, que a Alemanha não queria que caísse nas mãos dos ingleses.

A ordem teria vindo do próprio Hitler

Consta que a ordem de afundamento teria vindo do próprio Hitler, o que só faria sentido se houvesse realmente algo de muito valioso naquele insignificante navio.

Mas, com o desenrolar da guerra e as dimensões mundiais que o conflito foi ganhando, o intrigante naufrágio proposital do Minden logo foi abafado por inúmeros outros casos. Mas não esquecido.

A operação de resgate

Quase oito décadas depois, com base em documentos da época, uma recém criada empresa inglesa de exploração de naufrágios, a Advanced Marine Services, decidiu trazer o caso novamente à tona, promovendo uma expedição particular para tentar localizar os restos do cargueiro alemão no fundo do mar.