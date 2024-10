Calderano e Takahashi vencem e vão às oitavas no China Smash

Os melhores mesatenistas do Brasil seguem vivos no Grand Smash da China, um dos eventos mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa. Nesta quarta-feira (2), Hugo Calderano venceu de virada o sul-coreano Jaehyun An por 3 sets a 1 (10/12, 11/9, 12/10 e 11/6) e avançou às oitavas de final do simples masculino. Da mesma forma, Bruna Takahashi derrotou a canadense Mo Zhang por 3 a 1 (8/11, 13/11, 11/6 e 11/) e seguiu adiante no torneio.

+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP Atual número 3 do ranking mundial de tênis de mesa e cabeça de chave número dois no China Smash, Hugo Calderano não teve vida fácil diante de Jaehyun An (53º do mundo). Antes da partida de hoje, os mesatenistas já haviam se enfrentado três vezes na carreira, com três grandes vitórias de Calderano. Desta vez, no entanto, a partida se mostrou mais equilibrada. O sul-coreano saiu à frente no placar ao vencer um acirrado primeiro set por 12 a 10. Em seguida, Hugo reagiu e empatou o jogo com uma vitória miníma na segunda parcial por 11 a 9. O terceiro set voltou a ser decidido nos detalhes e novamente o brasileiro triunfou no momento decisivo e virou o placar com o 12 a 10. Por fim, Calderano embalou no jogo e dominou a última parcial por 11 a 6. O Brasileiro agora aguarda o vencedor do Eslovênio Darko Jorgic (17º) e o chinês Xu Yingbin (89º).