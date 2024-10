Luana Silva avança às oitavas do Challenger Series de Ericeira

Duas brasileiras estão classificadas para as oitavas de final do Ericeira Pro feminino, etapa do Challenger Series da WSL (Liga Mundial de Surfe), em Portugal. Ontem (30), Laura Raupp garantiu a primeira vaga do país na fase. Nesta terça-feira (1), então, Luana Silva selou a segunda vaga do Brasil nas oitavas de final. Por outro lado, Taina Hinckel e Sophia Medina foram eliminadas. Entre os homens, quatro brasileiros avançaram para o quadro de 32.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Esta competição conta como uma classificatória para a próxima temporada do Championship Tour, espécie de primeira divisão do surfe mundial. No feminino, Laura Raupp aparece na 22ª colocação no ranking e precisa ter um bom desempenho para poder chegar no top-5 e ficar na zona de classificação para o CT. Por sua vez, Luana Silva ocupa a 7ª posição e está perto de conseguir o acesso. Luana competiu na sétima bateria eliminatória do Ericeira Pro. Por lá, a brasileira conseguiu somar 11.27 pontos (6.17 + 5.10) e ficar na segunda posição entre as quatro surfistas da disputa. Quem também avançou, com a primeira posição, foi a francesa Tessa Thyssen, com 12.24 (6.67 + 5.57). Outra brasileira esteve competiu nesta bateria, mas sem sucesso para se classificar. Taina Hinckel somou 8.63 (4.33 + 4.30) e ficou no terceiro lugar.