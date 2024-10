Fluminense e Santos empatam nas semis do Brasileiro Sub-17

Tudo igual! Nesta terça-feira (1º) Fluminense e Santos se encontraram no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. Em jogo movimentado, as equipes empataram em 2 a 2. Wallace Davi Nunes e Kaio Borges Correa marcaram para o Flu, enquanto Mateus Xavier e Luca Meirelles anotaram para o Peixe.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Jogando em casa, o Fluminense abriu o placar logo aos oito minutos da primeira etapa com Kaio Borges. A reação do Santos só veio a partir do segundo tempo, quando Mateus Xavier aos 60 minutos empatou e Luca Meirelles aos 63 virou o jogo. A resposto do time carioca veio treze minutos depois, com o gol de empate de Wallace Davi. Tabela do Brasileiro Sub-17 de Futebol Masculino Por fim, o confronto de volta está marcado para o dia 23 de outubro, na Vila Belmiro. Em caso de empate, então, as equipes definem a classificação nos pênaltis. Do outro lado da chave, Botafogo e Palmeiras entram em ação para o primeiro jogo ainda nesta noite, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.