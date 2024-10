Finalistas e primeira campeã definidos na Etapa de São Paulo

Na SU5, a final da Etapa de São Paulo do Nacional de Parabadminton reunirá Eduardo Oliveira e Rogério Oliveira diante de Felipe Costa e João Gabriel Carbajal. Para completar a lista de decisões das duplas masculinas, na WH1-WH2 o confronto terá, de um lado, Osvaldo Crema e Sivaldo Souza e, do outro, Julio Godoy e Marcelo Conceição.

Finais entre as mulheres e semifinais nas mistas

Na SH6, assim como aconteceu no masculino, apenas três parcerias se inscreveram. Desta forma, o duelo desta quarta de Cristiane Lourenço e Maria Eduarda Souza contra Kauyne Luz e Renata Reis decidirá o título, com Janirene Olinda e Milena Vieira terminando em terceiro lugar. Na SL3-SU5, Adriane Ávila compõe equipe com Bruna Vasconcellos e elas brigam pelo título da II Etapa Nacional de Parabadminton contra Kauana Beckenkamp e Mikaela Almeida.