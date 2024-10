No quintal dos avós, Gui Khury é tricampeão do MegaPark

Gui Khury conquistou o tricampeonato do MegaPark, competição realizada no quintal de seus avós na maior mega rampa da América Latina. A consagração do skatista de apenas 15 anos aconteceu no último domingo (29), quando garantiu uma volta espetacular logo em sua primeira descida da final e manteve sua hegemonia no torneio.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Em três edições do evento, o Megapark só conheceu Gui Khury como campeão. A volta do título de 2024, o curitibano alcançou 88.33 pontos e se isolou na liderança.Luigi Cini, na segunda colocação, e Rony Gomes, com o terceiro lugar, completaram o pódio do evento. Destaque também para Edgard Vovô, técnico da seleção brasileira de skate, que ficou com a quarta colocação. Nesta edição, a 'Rampa do Gui' trouxe um nível ainda mais alto, contando com atletas Olímpicos, lendas do esporte e os atuais campeões mundiais da modalidade Park entre os competidores. Assim como nos outros anos, o público compareceu em peso e superou a expectativa de mais de duas mil pessoas acompanhando.