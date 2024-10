Clube Português vence por 31 gols na Liga Nacional Feminina

A fase semifinal da Liga Nacional de Handebol feminino começou nesta segunda-feira (30), em São José-SC. A fase reúne as 10 principais equipes do Brasil para definir as classificadas para a disputa do título de 2024. Entre os quatros jogos do dia, o destaque ficou com a equipe pernambucana do Clube Português, que venceu o Campo Bom por 51 a 20.

Grupo A O confronto entre Cascavel e Sorocaba marcou o início oficial da fase semifinal. O confronto entre paranaenses e paulistas terminou com a equipe do sulista levando a melhor. Após ir ao intervalo vencendo por 16 a 10, elas garantiram a vitória na segunda etapa por 29 a 24. Logo na sequência, foi a vez de mais um time paranaense sair vitorioso. No duelo entre o Clube Alagoano e Maringá, o time nordestino não viu a cor da bola na primeira etapa e foi para os vestiários com a desvantagem de 20 a 5. Na segunda etapa, o duelo ficou mais equilibrado, mas as sulistas ainda ampliaram a diferença no placar e venceram por 38 a 22.