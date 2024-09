Brasileira Kerolin marca e Courage derrota Red Stars na NWSL

Na noite deste domingo (29), o North Carolina Courage visitou o Chicago Red Stars pela 22° rodada da NWSL, a liga feminina dos Estados Unidos. A brasileira Kerolin Nicoli, esteve em campo defendendo o Courage e ajudou marcando um gol na vitória da equipe pelo placar de 3 a 1.

North Carolina Courage x Chicago Red Stars

O North Carolina Courage, time da brasileira Kerolin e Aline Gomes, derrotou o Chicago Red Stars por 3 a 1 no SeatGeek Stadium na noite de domingo. O Courage abriu o placar aos 15', quando a zagueira do Chicago, Cari Roccaro, marcou um gol contra. Na reta final do primeiro tempo, aos 42', o Courage ampliou a vantagem com um gol no canto superior.