Bia Haddad cai para Madison Keys na terceira rodada de Pequim

Como foi o jogo

Em quadra, Bia até começou melhor e conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game da partida. Ela chegou a abrir 2/0, mas a partir daí a norte-americana cresceu na competição. Keys anotou duas quebras, uma no quarto game e outra no oitavo, para passar a frente do marcador e vencer a parcial por 6/3.

Já no segundo set, Keys voltou com o mesmo ímpeto da parcial anterior e obteve duas quebras de frente logo no início. Sem conseguir se acertar no saque, Bia cometeu seguidas duplas faltas e viu a adversária abrir 3/0. A parada para troca de lado da quadra fez bem para a brasileira, que conseguiu entrar no jogo, devolveu os breaks e empatou o duelo.

Entretanto, Bia não sustentou o saque no game seguinte e já foi quebrada outra vez. A estadunidense confirmou seu serviço em seguida, abrindo 5/3. No game seguinte, Bia chegou a abrir 40-15 e teve três game points, mas desperdiçou as oportunidades. Após um longo game e com três match points sem êxito, Keys enfim quebrou o saque da brasileira mais uma vez e ganhou o set por 6/3, vencendo o jogo.

Fim da linha

Bia faz um bom final de temporada e vinha de uma sequência de cinco vitórias seguidas. Ela havia vencido quatro partidas para ser campeã do WTA 500 de Seul, há uma semana, e ganhou sua estreia no WTA 1000 de Pequim. Com a campanha na China, a paulista de 28 anos ganhou 55 pontos no ranking mundial e, neste momento, permanece na 12ª colocação da classificação.