Brasil vence Chile no Sul-Americano de basquete em CR

As brasileiras controlaram totalmente a partida contra o Chile, não dando oportunidades para a equipe adversária se aproximar no placar. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, a seleção impôs seu ritmo, destacando-se com jogadas rápidas e precisas, o que resultou em uma vantagem crescente a cada quarto. Esse domínio em quadra garantiu que a vitória se concretizasse de forma convincente, consolidando a confiança do time para o próximo desafio na final do campeonato.

+SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY Sistema da competição O Campeonato Sul-Americano feminino de basquete em cadeira de rodas segue até a próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Brasil e Colômbia, o torneio ainda conta com a participação de Argentina e Peru. No formato, a competição conta com todas as seleções se enfrentando na primeira fase e as duas melhores avançando para decisão, enquanto as demais jogam pelo terceiro lugar.