Ana Vitória Magalhães é 67º lugar no Mundial de Zurich

Ana Vitória Magalhães representou o Brasil no Campeonato Mundial de ciclismo de estrada neste sábado (28). A competição que acontece em Zurich, na Suíça, contou com a disputa da elite feminina e a jovem fechou o prova com a 67ª posição. Em paralelo, também ocorreram da prova de resistência paralímpica, cujas as ciclistas brasileiras também não conseguiram subir ao pódio.

O circuito do elite feminino comtemplou uma distância de 154,1km. Tota, como também é conhecida Ana Vitória Magalhães, cruzou a linha de chegada marcando 4h26min31. A belga Lotte Kopecky faturou o bicampeonato mundial com 4h05min26. A estadunidense Chloe Dygert e a italiana Elisa Longo Borguini completaram o pódio. Mundial de Paraciclismo Mais cedo, ocorreram as provas de resistência do Mundial de Paraciclismo de estrada. Assim como no ciclismo, o Brasil também contou com representantes. Diferentemente de outras disputas, as brasileiras acabaram longe do pódio em Zurich.