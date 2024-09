Romboli vence e chega na sua segunda semifinal em setembro

O segundo e último período, até certo momento, pareceu um replay do primeiro. A dupla europeia saiu na frente e sempre quando Romboli e Goldhoff empatavam, eles voltavam à frente do placar. Mas, desta vez, os americanos encerraram esse padrão no 4 a 4, quando viraram, ampliaram e venceram por 6 a 4, conseguindo assim a classificação para as semis do Challenger de Lisboa.

Agora, Fernando Romboli e George Goldhoff enfrentarão os espanhóis Daniel Rincon e Íñigo Cervantes, que eliminaram Ivan Liutarevich e o romeno Mircea Jecan, por 2 a 0 (6/3 e 6/4). A semifinal ocorrerá amanhã, porém ainda não tem horário definido.