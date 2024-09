Christal Bezerra dá detalhes de relação com ex-treinadora

"Ela tentava me segurar nas paralelas. Ela não acreditava, achava que era drama, e como eu não tinha força mais nos ombros, ela acabava me jogando da barra mesmo e eu caia no chão, tipo, todo errado, e ainda forçava o meu ombro", complementou.

Isolamento social

Christal ainda contou que o controle excessivo de Beatriz afetava suas relações sociais dentro do clube e até da seleção. A ginasta relata que era coagida de se aproximar das outras atletas. Segunda ela, a intenção da treinadora era de se proteger de possíveis alertas que as pessoas poderiam fazer.

"Desde pequena, quando era mais nova, ela falava, assim: 'Christal, não se junta com as meninas'. Até porque é o que eu falei. Eu não tinha amigas, por conta que ela não deixava me enturmar com as meninas da ginástica. E ela sempre falava, não se junta com as meninas para você não se tornar adulta chata. Ela sempre colocava isso na minha cabeça", contou.

"Ela sabia que ela estava errada, porque as meninas, todo mundo dos clubes, de fora, de outros, vendo o que ela fazia comigo, falavam para mim que isso não era normal, e eu falava que era certo e eu estava como treinadora. Então ela sabia que, se eu falasse pra eles, eles iam falar a verdade pra mim, só que eu era inocente", disse.

Alegações irão para o Comitê de ética da CBG

Após a repercussão do caso, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou com seu posicionamento. A Confederação ressaltou que dispõe programa de integridade consolidado e eficaz. Além disso, disse também que não se tem notícia de qualquer menção ou alegação de conduta inadequada de treinadores durante o julgamento por dopagem da atleta. Por fim, afirmou que as alegações serão encaminhadas para análise e eventuais providências do Comitê de Ética. Leia a nota completa abaixo.