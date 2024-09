Depois de partida de três dias, Thiago Wild é eliminado em Lisboa

Nesta quinta-feira (26), a partida de Thiago Wild que "durou três dias" chegou ao fim. O brasileiro foi eliminado do Challenger de Lisboa pelo português Henrique Rocha por 2 a 0, com parciais de 6 [4]/7 [7] e 3/6. Com o resultado, o tenista não conseguiu passar da primeira fase.

A partida de Wild teoricamente começaria na terça-feira (24), mas, devido à forte chuva, houve o adiamento da partida. Já na quarta-feira (25), Thiago Wild e Henrique Rocha conseguiram entrar em quadra. O brasileiro abriu o placar e, após pontos distribuídos para os dois lados, o paranaense ficou à frente, com um 6 a 5. Neste momento, houve a paralisação e um novo adiamento da partida, novamente devido à chuva.

