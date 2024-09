Thalita Simplício: "Esse ciclo foi muito difícil para mim"

Na última sexta-feira (20), a Petrobrás promoveu um encontro com atletas paralímpicos que disputaram os Jogos de Paris 2024. Uma das convidadas foi Thalita Simplício, que falou com exclusividade ao OTD sobre o sentimento que teve quando levou a prata nos 400m T11, reafirmando o teor de frustração do choro após a medalha.

"Ali naquele momento, que eu terminei a prova eu só senti, jamais vai ser um sentimento de raiva pela cor da medalha, mas sim por eu saber as condições que eu tinha, as possibilidades que eu tinha ali naquele momento de ser medalha de ouro e também a forma que eu estava me sentindo fisicamente. Eu estou com três inflamações no tendão; no pé direito e esquerdo e no joelho direito. Então eu estava no meu limite físico, sabia todas as condições e não deu, né, mas uma vez. Mas eu só quis botar pra fora o que eu tava sentindo comigo mesmo", afirmou a potiguar.