Gabriela Cé fura qualificatório do ITF de Lisboa, em Portugal

Na partida de hoje, Gabriela Cé conseguiu superar algumas adversidades para alcançar a vitória. Logo no primeiro game do jogo, a brasileira sofreu uma quebra de serviço e saiu atrás no placar. Em seguida, Gabriela quebrou o saque da mexicana duas vezes consecutivas e virou a parcial para 4 a 2. Maria Ramirez, então, reagiu e devolveu a quebra para empatar o set. No entanto, a brasileira voltou a triunfar no serviço da adversária e conquistou a primeira parcial.

Já no segundo set, Gabriela Cé conseguiu controlar mais as ações. A brasileira venceu três games com serviços da adversária, cedeu apenas um e garantiu a vitória no confronto.

Com o triunfo, a tenista brasileira terá pela frente a francesa Chloé Paquet, número 110 do ranking mundial. Além disso, Paquet é a terceira cabeça de chave do torneio. A partida acontece nesta terça-feira (24), com o horário ainda a definir.