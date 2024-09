Gabi Portilho é comparada a personagem de Monstros SA

Como costuma acontecer quando é campeã, Gabi Portilho se enfiou no meio das fitas que são lançadas ao ar no momento em que a taça é erguida. A mania da atacante já lhe rendeu o apelido de Gabi "Fitilho", mas desta vez foi além. A jogadora mergulhou nas fitas e se cobriu elas. O resultado foi que ela acabou virando meme por causa das cores, as mesmas do personagem Sullivan, do desenho animado Monstros S.A.

"Me falaram que eu virei um meme que parece o Sullivan, do Monstros S.A. E o pior é que ficou no corpo. Eu tomei banho, mas não saiu direito. E não porque eu não sei tomar banho", brincou a jogadora, ainda com vestígios de azul nos braços quando dava entrevista na zona mista. Mas ela não estava muito preocupada com isso e tampouco com a comparação com o personagem do desenho animado. "Eu estou feliz demais por viver isso aqui. Eu estava ansiosa por esse momento, porque estava demorando muito pra soltar as fitinhas. É muito legal. Vocês não tem noção do sentimento que é viver isso aqui, não tem noção", disse a jogadora toda empolgada.