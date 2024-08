Maria Eduarda Stumpf perde estreia e vai para repescagem

Maria Eduarda Stumpf estreou com derrota nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Lutando na categoria até 52kg da classe 44, a atual campeã parapan-americana acabou derrotada nas quartas de final. Com o resultado negativo, ela ainda tem chance de medalha na repescagem.

Pela sua posição no ranking, Maria Eduarda estreou direto nas quartas de final. Nessa fase, enfrentou a iraniana Zahra Rahimi, de apenas 15 anos. Apesar da pouca diferença de idade, a iraniana avançou com o placar de 6 a 4. Na semifinal, Rahimi encara a turca Meryem Cavdar ou a georgiana Ana Japaridze. Quem perder desse confronto encara a brasileira. A gaúcha de apenas 19 anos de idade brilhou nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023. Na capital chilena, Maria Eduarda venceu a mexicana Jessica Garcia Quijano para conquistar a medalha de ouro. Meses antes, Garcia havia se sagrado campeã mundial e chegou em Paris como principal cabeça de chave.