Ferroviária e Palmeiras se classificam à semi do Brasileiro

Mais dois classificados! Nas partidas de volta pela fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, Ferroviária e Palmeiras superaram seus respectivos adversários e garantiram vaga na semifinal do torneio. Ambos se juntam ao Corinthians, que eliminou o Red Bull Bragantino na última terça-feira (27). Verdão e Timão farão um clássico na próxima fase, enquanto o time grená aguarda a definição do seu rival, que sairá do duelo entre São Paulo e Grêmio.

Na partida que ocorreu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária derrotou o Internacional por 2 a 0. A atacante Neném abriu o placar aos 11 minutos. Ela recebeu um bom passe na entrada da área e acertou um belo voleio para marcar. Já no segundo tempo, Mylena Carioca foi lançada em velocidade, bateu no canto e carimbou a vaga para as Guerreiras Grenás. No primeiro jogo, paulistas e gaúchas empataram em 1 a 1. Simultaneamente, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e ficou no empate por 2 a 2. Logo no primeiro minuto de partida, a atacante Laís Estevam balançou as redes a favor do clube mandante. Pouco depois, a lateral-direita Bruna Calderan finalizou livre na área e ampliou. Do lado das mineiras, Luana Lima e Gio Oliveira deixaram tudo igual. No entanto, a vaga ficou com o Verdão por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, em Belo Horizonte.