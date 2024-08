Douglas Mendes faz o oitavo melhor tempo no Maniak Memorial

Na Polônia, dois brasileiros participaram do Maniak Memorial, competição nível bronze do Continental Tour, um dos principais circuitos internacionais de atletismo. Douglas Mendes e Anny de Bassi competiram nos 400m rasos e finalizaram, respectivamente, nas oitava e 13ª colocações.

Douglas Mendes terminou em quinto lugar na segunda bateria do torneio. Ele anotou o tempo de 46s02, oitava melhor marca da prova. A liderança ficou com o belga Daniel Segers, que atingiu 45s53. Douglas fez parte do revezamento 4x400m do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na ocasião, a equipe terminou as classificatórias na 11ª posição geral (tempo de 3min00s95) e ficou de fora da decisão. No feminino, Anny de Bassi também entrou em ação na segunda chave dos 400m rasos do Maniak Memorial. Ela acabou no oitavo lugar da sua bateria, alcançando a marca de 53s43. No geral, a brasileira foi a 13ª colocada, enquanto a romena Andrea Miklos obteve o melhor tempo com 51s47. Anny participou dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado, integrando os revezamentos brasileiros do 4x100 e 4x400m. No primeiro, ela ficou em quinto lugar na decisão. Já no segundo, levou a medalha de bronze para casa.