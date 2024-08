Após Tóquio, seleção de taekwondo dobra de tamanho para Paris

O taekwondo fará sua segunda aparição nos Jogos Paralímpicos em Paris-2024. O Brasil brilhou na estreia da modalidade, em Tóquio-2020, quando levou três atletas e medalhou com todos eles: Nathan Torquato (61kg), Débora Menezes (+58kg) e Silvana Fernandes (58kg). Agora, na capital francesa, o país dobrou sua delegação e terá seis representantes no megaevento, com a adição de Claro Lopes (80kg), Ana Carolina Moura (65kg) e Maria Eduarda Stumpf (52kg).

"Eu defino como um privilégio defender o título paralímpico aqui em Paris. Eu estou muito animado. Fiz história uma vez, vou lutar muito para fazer pela segunda vez. Não posso nem dizer que é uma pressão, mas alegria, felicidade de ser um dos favoritos ao ouro. Se tudo der certo, e vai dar certo, nós vamos trazer mais um ouro", previu Nathan Torquato, que desembarcou na França na sexta-feira (16) e está em treinamento intensivo na cidade de Troyes. Das 37 delegações que enviaram representantes no taekwondo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, o Brasil foi o mais bem sucedido com as três medalhas. Nathan Torquato levou o ouro, Débora Menezes foi prata e Silvana Fernandes foi o bronze. Dessa forma, o país lidera o quadro de medalhas histórico da modalidade. A Rússia, que à época competiu sob a bandeira do Comitê Paralímpico Russo, também chegou três vezes ao pódio, porém todas na terceira colocação.