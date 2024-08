Carioca garante última vaga direta à semi masculina do Brasileiro

O Carioca conseguiu a última vaga direta para a semifinal do Campeonato Brasileiro de hóquei sobre a grama masculino. A equipe empatou com o São José por 1 a 1, na manhã deste domingo (18), em Campos do Jordão (SP), e garantiu a liderança do grupo A do regional sudeste. No feminino, os já classificados Rio Hockey e Germania fecharam a primeira fase com vitórias tranquilas.

O Carioca chegou na última rodada da primeira fase tendo vencido os três primeiros jogos que fez, incluindo um contra o São José. Dessa forma, a equipe do Rio de Janeiro precisava apenas de um empate no confronto direto para assegurar a liderança da chave. E assim o fez. O Carioca abriu o placar e tomou o empate, mas segurou a "vantagem" até o final.

Com isso, o Carioca juntou-se a Germania, vencedor do grupo B do regional sudeste, e ao Desterro, vencedor do regional sul, como times classificados de forma direta para a semifinal do campeonato. São José, assim como Rio Hockey, Florianópolis e Canoas, vai disputar um quadrangular, entre 31 de agosto e 1º de setembro, no Rio de Janeiro, valendo a última vaga para a semifinal.