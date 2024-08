Breno Ornellas vai disputar repescagem no Mundial Sub-23

Neste domingo, teve início o Mundial Sub-23 e Sub-19 de remo em St. Catherines, no Canadá. O primeiro dia de competições, contou com dois brasileiros na disputa da categoria sub-23. Breno Ornellas ficou em terceiro lugar na sua bateria no skiff simples e vai disputar a repescagem. No skiff simples peso leve, João Vinicius Ferreira também vai terá mais uma chance de avançar na competição.

Breno Ornellas entrou em ação na primeira bateria eliminatória do skiff simples masculino. O brasileiro ficou em terceiro lugar na sua série com um tempo de 7min00s30, tendo que disputar a repescagem. O único que avançou direto para a semifinal foi o alemão Timo Strache, que venceu a bateria em 6min48s55.

No skiff simples peso leve (prova não olímpica), João Vinicius Ferreira ficou em quinto lugar com um tempo de 7min35s59. O vencedora da sua série foi o espanhol Caetano Xose Horta, que avançou direto para a final A, com um tempo de 6min48s30.