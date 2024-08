Brasil detona Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Neste domingo (18), começaram as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de Rugby XV de 2027 que acontecerá na Austrália. Em busca de sua primeira classificação, os Tupis estrearam com vitória. No Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o Brasil derrotou o Paraguai por 77 a 17 para abrir o triangular entre os dois países e Chile que dá início ao processo de classificação para o Mundial

O Brasil dominou a partida do início ao fim. Logo no primeiro tempo, foram seis tries brasileiros, com os Tupis indo para o intervalo ganhando por 42 a 10. A vantagem brasileira só aumentou na segunda metade do jogo com mais cinco tries e conversões do Brasil, com apenas uma do lado do Paraguai. Resultado final: 77 a 17 para a seleção brasileira.

Mignot foi o maior pontuador dos Tupis com três tries, enquanto Arruda teve dois. Os outros tries do Brasil foram marcados por Ariel, Blade, Robert, Lorenzo e Henrique. Zé teve seis conversões, com duas cada para Moisés e João Amaral.