COB anuncia acompanhante para Rayssa Leal na Vila Olímpica

Na última edição do evento, nos Jogos de Tóquio-2020, Rayssa pôde ter a companhia da mãe, Lilian Mendes. Ela tinha 13 anos de idade na época e, segundo normas do Comitê Olímpico Internacional (COI), poderia receber uma credencial de chaperone, destinada exclusivamente para acompanhantes. Agora, com 16 anos já completos, a skatista não possui mais essa permissão da entidade. No Japão, a brasileira conquistou a prata no street, se tornando a mais jovem medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos.

Confira a nota oficial na íntegra

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que a medalhista olímpica no skate street Rayssa Leal solicitou pessoalmente, ao chegar à Vila Olímpica de Paris 2024, que uma colaboradora do COB que atua nas operações da delegação ficasse responsável por acompanhá-la durante a sua permanência na Vila.