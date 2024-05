Brasileiros caem nas quartas do Para Open da Eslovênia

Fim da linha para os brasileiros no simples do Aberto da Eslovênia de tênis de mesa paralímpico! Nesta quarta-feira (8), dez brasileiros voltaram à mesa para a conclusão da fase de grupos e o início das quartas de final do evento. No entanto, todos atletas do país foram eliminados na competição. Israel Stroh, Paulo Salmin, Sophia Kelmer e Lethicia Lacerda foram os brasileiros que chegaram mais longe no torneio.

As campanhas

Garantido nos Jogos Paralímpicos de Paris, Paulo Salmin disputou duas partidas pela classe 7 nesta quarta-feira. Na primeira, que valia a liderança do grupo 2, ele perdeu por 3 sets a 2 (8-11, 11-6, 8-11, 11-7 e 2-11) para o norueguês Krizander Magnussen. Mesmo assim, ele avançou como primeiro colocado de sua chave, e enfrentou o croata Pavao Jozic. No entanto, o brasileiro perdeu novamente por 3 a 2 (11-5, 9-11, 5-11, 11-5 e 9-11), e parou nas quartas de final.

Na mesma classe, Israel Stroh também terminou na liderança do seu grupo, o 3. Ele venceu o espanhol Gonzalo Rodriguez por 3 a 0 (11-4, 11-6 e 11-6), e terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Porém, na fase seguinte, ele parou no sueco Jonas Hansson, com revés por 3 a 2 (8-11, 2-11, 11-9, 11-8 e 7-11).