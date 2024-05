Yago supera Bruno Caboclo e conduz Estrela Vermelha ao título

Dois brasileiros estiveram em quadra neste domingo (19) por suas equipes e um deles saiu com título de um torneio que reúne os clubes da antiga Iugoslávia. Cinco países foram representados na competição, com presença de equipes de Croácia, Bósnia Herzegovina, Montenegro, Eslovénia e Sérvia. Os dois finalistas eram sérvios, com o Estrela Vermelha, do armador Yago, fechando a série diante do rival local Partizan, do ala/pivô Bruno Caboclo, por 3 a 0, com vitória no jogo final por 82 a 76.

Campeão nacional em três países

O 'Monstrinho', apelido de Yago, comandou o Estrela Vermelha na partida derradeira da Liga Adriática de 2024 e, com essa conquista, chega ao segundo título pelo clube. O armador brasileiro, camisa 99 da equipe, contribuiu com 11 pontos, quatro assistências e três rebotes. Ele ficou em quadra na Arena Belgrado por pouco mais de 31 minutos. Os dois cestinhas do time campeão, ambos com 12 acertos, foram Rokas Giedraitis, ala da Lituânia, e Luka Mitrovic, ala/pivô da Sérvia.

Do outro lado, Bruno Caboclo jogou por pouco mais de 16 minutos e fechou a partida com apenas quatro pontos, três rebotes e uma assistência. Com 13 pontos, o ala/armador sérvio Danilo Andusic foi um dos destaques da equipe derrotada. Apesar do revés, o cestinha do jogo também foi do Partizan. O líder na pontuação foi o armador Aleksa Avramovic, também da Sérvia, com 17 acertos. A decisão da Liga Adriática com os dois brasileiros foi acompanhada por quase 20 mil pessoas.