Júlia Kudiess tem lesão confirmada e está fora da Liga das Nações

Júlia Kudiess está fora do restante da Liga das Nações de vôlei feminino. Após se machucar no duelo contra a Sérvia, a central passou por exames na tarde deste domingo (19), que constataram uma lesão ligamentar no joelho e uma microfratura do platô tibial e a tiram da sequência da competição.

Júlia Kudiess começou a partida contra a Sérvia entre as titulares e sentiu uma lesão ainda no começo do primeiro set. Ela saltou para marcar um ponto e, quando voltou ao chão, se desequilibrou e já levou a mão ao joelho, sentindo dores. A central de 21 anos deixou a quadra e não voltou mais. Em diversos momentos, chorou no banco de reservas.

A jogadora recebeu o apoio de suas companheiras e da torcida brasileira no Maracanãzinho, mas deixou a quadra em uma cadeira de rodas, indo diretamente para o hospital. Por lá, passou por avalições clínicas e radiológicas que mostraram a lesão ligamentar do joelho e a microfratura do platô tibial.