Almir Júnior termina em terceiro na Diamond League de Marrakesh

Apesar do bom resultado, Almir não conseguiu bater a sua melhor marca no ano, que foi de 17,31m no título do Ibero-Americano, em Cuiabá. Já classificado para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, ele esteve presente na edição de Tóquio-2020, onde ficou em 23º lugar. Além disso, o atleta levou a prata no Mundial Indoor de 2018 e no Pan de Santiago-2023 e é o atual campeão do Campeonato Sul-Americano.