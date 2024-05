Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem chega ao fim

Na categoria menor, Vinícius dos Santos e Adriana Jesus levaram o ouro nas provas K1 200m masculino e feminino. Enquanto na prova K2 200m a dupla Izadora Christoni e Lorena Vitória conquistou a medalha de ouro.

No nível cadete, Luana Barbosa ficou em primeiro na prova K1 200m feminino, e no masculino o ganhador foi Arthur Luciano. Nas competições em dupla K2 200m os vencedores foram Isadora de Paula junto com Thaylla Mikaele no feminino, e no masculino, Marcos Paulo Fernandes ao lado de Arthur Luciano.

Já no grupo senior, Lucas Siqueira e Maria Eduarda Bertoncello ficaram com o K1 200m masculino e feminino, respectivamente. Nas duplas masculinas, Kelvin Jorge Miranda e Lucas Siqueira ficaram em primeiro na disputa K2 200m. Seguindo para a área master, no K1 200m masculino e feminino, Vander Rogério e Mariangela Sousa saíram com a medalha de ouro.

PARACANOAGEM

Na disputa entre os atletas paralímpicos, Adriana Gomes (KL1 200m), Jane Cleide (KL2 200m), Mari Christina (KL3 200m), Vitória Zarpelloni (VL1 200m), Kássia Gomes (VL2 200m) e Erisângela Toniolo (VL3 200m) levaram as medalhas de ouro, cada uma em sua categoria, no feminino.

Por fim, no masculino, Luciano Pereira (KL1 200m), Uiliam Ferreira (KL2 200m), Gabriel Paixão (KL3 200m), Rodrigo Bouard (VL1 200m), Oscar da Silva (VL2 200m) e Giovane Vieira (VL3 200m) terminaram em primeiro lugar, cada um em sua divisão, no masculino.